С голубыми волосами.

Следственное управление Сургута полтора месяца разыскивает 15-летнюю Анастасию Крашенинникову. Девушка ушла из дома 10 июня 2017 года и до сих пор не вернулась, сообщили "Уралинформбюро" с пресс-службе городского ОМВД.

По одной из версий она может передвигаться автостопом по России. По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело.

Рост Анастасии - 170 сантиметров, она плотного телосложения, на вид - 16-17 лет, волосы выкрашены в голубой цвет. На руках у девушки - татуировки, на лице – многочисленный пирсинг, носит очки для зрения в черной оправе. В день исчезновения была одета в бежевую ветровку, джинсовую жилетку, синие рваные джинсы. При себе был рюкзак с изображением "смайлика".

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Анастасии Крашенинниковой, либо об обстоятельствах ее исчезновения, просят позвонить по телефонам: 8 (3462) 76-18-13, 76-14-11, 76-15-08, либо 8-950-502-74-52.