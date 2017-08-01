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Режиссер "Ночного дозора" ищет в Екатеринбурге актеров для новых фильмов Сегодня в 15:44

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Для Бекмамбетова главное - харизма.

3 августа в Екатеринбурге пройдут кинопробы на участие в новых проектах режиссера Тимура Бекмамбетова и его кинокомпании bazelevs. Кастинг состоится во дворе IV Биеннале современного искусства на Горького,17, сообщили "Уралинформбюро" организаторы.

К участию приглашаются молодые люди, выглядящие на 22 года. "Мы не пытаемся найти профессионального актера, нам нужен талантливый и харизматичный человек. Он должен уметь разговаривать на молодежном сленге и легко вживаться в чужую роль", - поясняют в кинокомпании bazelevs.

На пробы нужно записаться накануне. Также 2 августа можно посетить мастер-класс "Как успешно пройти кастинг".

К рассмотрению принимаются и снятые на фронтальную камеру телефона "самопробы". Видео ждут на электронный адрес marina@castingmoscow.ru вместе с анкетой. Ознакомиться с поведением героя можно тут.

"Кинематограф в России активно развивается. Поэтому у каждого есть шанс стать звездой, попасть на телеэкраны и попробовать себя в том, что раньше казалось нереальным. Актером может стать даже подсобный рабочий, который не подозревает о своих скрытых талантах, которые откроются перед камерой", - говорят организаторы кастинга.

Тимур Бекмамбетов - режиссер таких знаменитых отечественных картин, как "Ночной дозор", "Дневной дозор" и "Елки". Также в его фильмотеке имеются ленты, снятые за рубежом - например, "Президент Линкольн: Охотник на вампиров", "Бен Гур" и "Особо опасен".

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