Режиссер "Ночного дозора" ищет в Екатеринбурге актеров для новых фильмов Сегодня в 15:44
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Для Бекмамбетова главное - харизма.
3 августа в Екатеринбурге пройдут кинопробы на участие в новых проектах режиссера Тимура Бекмамбетова и его кинокомпании bazelevs. Кастинг состоится во дворе IV Биеннале современного искусства на Горького,17, сообщили "Уралинформбюро" организаторы.
К участию приглашаются молодые люди, выглядящие на 22 года. "Мы не пытаемся найти профессионального актера, нам нужен талантливый и харизматичный человек. Он должен уметь разговаривать на молодежном сленге и легко вживаться в чужую роль", - поясняют в кинокомпании bazelevs.
На пробы нужно записаться накануне. Также 2 августа можно посетить мастер-класс "Как успешно пройти кастинг".
К рассмотрению принимаются и снятые на фронтальную камеру телефона "самопробы". Видео ждут на электронный адрес marina@castingmoscow.ru вместе с анкетой. Ознакомиться с поведением героя можно тут.
"Кинематограф в России активно развивается. Поэтому у каждого есть шанс стать звездой, попасть на телеэкраны и попробовать себя в том, что раньше казалось нереальным. Актером может стать даже подсобный рабочий, который не подозревает о своих скрытых талантах, которые откроются перед камерой", - говорят организаторы кастинга.
Тимур Бекмамбетов - режиссер таких знаменитых отечественных картин, как "Ночной дозор", "Дневной дозор" и "Елки". Также в его фильмотеке имеются ленты, снятые за рубежом - например, "Президент Линкольн: Охотник на вампиров", "Бен Гур" и "Особо опасен".
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