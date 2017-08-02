Ко Дню города.

В Екатеринбурге по новой трамвайной ветке, проложенной по проспекту Ленина и улице Татищева, ко Дню города запустят два трамвая - №18 и №2.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, №18 теперь будет курсировать по маршруту "Шарташская - Волгоградская", №2 по-прежнему будет следовать от Фрезеровщиков до ВИЗа.

Проспект Ленина начали "пробивать" до Татищева в рамках подготовки к ЧМ-2018. Сначала чиновники заявляли, что откроют проезд для трамваев и автомобилей осенью. Позже сроки изменились: движение должны запустить ко Дню города, празднование которого намечено на 19 августа.