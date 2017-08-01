На "утепление" уйдет 4 миллиарда.

Свердловские коммунальщики подготовились к зиме на 70%, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Объекты жилфонда приведены в порядок на 64,5%, котельные - на 50%, тепломагистрали - на 65,5% , водоводы - на 64%, канализационные сети - на 65,5%, сети электроснабжения – на 84%.

Заменено 82 километра ветхих теплотрасс, 75 километров водоводов. На теплоисточники завезен 34-дневный объем угля и 30-дневный запас мазута. На случай возникновения нештатных ситуаций сформирован сверхнормативный запас материально-технических ресурсов (106%) и создано 889 аварийных бригад.

Всего на подготовку к зиме уйдет около 4 миллиардов рублей. 550 миллионов из этой суммы выделено из областной казны, 3,35 миллиарда - из местных бюджетов и внебюджетных источников. 13 муниципалитетов получили дополнительно 177 миллионов из резервного фонда свердловского правительства.