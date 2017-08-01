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Екатеринбургским автомобилистам запретят останавливаться на 6 участкахСегодня в 16:46

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Чтобы разгрузить улицы от машин.

В четвертом квартале 2017 года в Екатеринбурге запретят остановку транспорта на шести участках городских автодорог. Речь идет об улицах Попова (от Репина до Московской), Бажова (от проспекта Ленина до Первомайской), Щорса (от дома № 24 до Машинной), Инженерной (от Дагестанской до Профсоюзной), Рабочих (от Анри Барбюса до Крауля), а также о перекрестке Колмогорова - Одинарка,

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, ограничения позволят разгрузить дороги от автомобилей.

Также для повышения безопасности движения на двух отрезках запретят левый поворот. Дорожники установят знак "Движение прямо или направо" на Мира перед проспектом Ленина со стороны Малышева и на Карла Либкнехта перед Ленина со стороны Первомайской.

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