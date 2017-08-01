×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Инспекторы ДПС Екатеринбурга поплатились за "наезд" на олимпийского чемпиона по боксуСегодня в 16:41

  • Текст

Они отняли у Мехонцева подаренный Путиным автомобиль.

Действия сотрудников екатеринбургской автоинспекции, которые забрали автомобиль у олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева, в областном Главке признали неправомерными.

В конце июля патруль ДПС остановил Audi спортсмена. Возможно, из-за дефекта речи инспекторы сочли боксера пьяным. Его отправили на медосвидетельствование, а автомобиль забрали на штрафстоянку. При этом за руль могла сесть мать спортсмена, находившаяся с ним в авто – у женщины были права, и она вписана в ОСАГО. После случившегося боксер написал заявление в полицию.

"По данному обращению проведена служебная проверка. Инспекторы привлечены к строгой дисциплинарной ответственности – им объявлено о неполном служебном соответствии", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Там также добавили, что автомобиль прославленному отечественному спортсмену уже возвращен, ему были принесены извинения.

Стоит отметить, что Audi A8, который забрали сотрудники ГИБДД, Мехонцев получил от президента РФ Владимира Путина в подарок за победу на Олимпиаде-2012.

Помимо победы на лондонских Играх уроженец Асбеста дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2010), а также золото чемпионата мира (2009). С 2013 года Мехонцев выступает на профессиональном ринге. К настоящему моменту в его активе 14 боев, в 13 из которых свердловчанин стал победителем (8 раз одержал победу нокаутом). Еще один поединок с его участием завершился ничьей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лицей под угрозой реконструкции

Лицей под угрозой реконструкции

Очередной "учебный" скандал в Екатеринбурге?

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×