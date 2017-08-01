Инспекторы ДПС Екатеринбурга поплатились за "наезд" на олимпийского чемпиона по боксуСегодня в 16:41
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Они отняли у Мехонцева подаренный Путиным автомобиль.
Действия сотрудников екатеринбургской автоинспекции, которые забрали автомобиль у олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева, в областном Главке признали неправомерными.
В конце июля патруль ДПС остановил Audi спортсмена. Возможно, из-за дефекта речи инспекторы сочли боксера пьяным. Его отправили на медосвидетельствование, а автомобиль забрали на штрафстоянку. При этом за руль могла сесть мать спортсмена, находившаяся с ним в авто – у женщины были права, и она вписана в ОСАГО. После случившегося боксер написал заявление в полицию.
"По данному обращению проведена служебная проверка. Инспекторы привлечены к строгой дисциплинарной ответственности – им объявлено о неполном служебном соответствии", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Там также добавили, что автомобиль прославленному отечественному спортсмену уже возвращен, ему были принесены извинения.
Стоит отметить, что Audi A8, который забрали сотрудники ГИБДД, Мехонцев получил от президента РФ Владимира Путина в подарок за победу на Олимпиаде-2012.
Помимо победы на лондонских Играх уроженец Асбеста дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2010), а также золото чемпионата мира (2009). С 2013 года Мехонцев выступает на профессиональном ринге. К настоящему моменту в его активе 14 боев, в 13 из которых свердловчанин стал победителем (8 раз одержал победу нокаутом). Еще один поединок с его участием завершился ничьей.
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