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Климатическая катастрофа грянет на Земле через 100 летСегодня в 17:09

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Утверждают ученые.

В ближайшие 100 лет на Земле потеплеет на 5 градусов, что приведет к необратимым климатическим изменениям - таянию ледников, повышению уровня океана и погодным катаклизмам. Пессимистический сценарий в своем труде, опубликованном в Nature Climate Change, обрисовали исследователи из Университета Вашингтона в Сиэтле.

В среднем, по прогнозам ученых, температура повысится на 3,2 градуса, но и это в полтора раза больше заложенных в Парижском соглашении по климату "предельных" двух градусов, передает "Уралинформбюро".

Чтобы замедлить темпы глобального потепления необходимо резко снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Наибольший эффект получится достичь при отказе от сжигания ископаемых видов топлива (нефти, газа и угля), но даже в этом случае процесс потепления будет продолжаться.

Стоит отметить, что борцы с парниковыми газами предлагают и более радикальные варианты. Например, сокращение рождаемости или отказ от продуктов, вызывающих метеоризм.

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