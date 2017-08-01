Он "поправил" Жилищный кодекс.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий платить за содержание жилого помещения не по установленному в регионе нормативу, а по общедомовому счетчику. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Речь идет об оплате воды, электроэнергии и водоотведения, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. При наличии общедомового прибора учета размер расходов жильцов на содержание общего имущества будет пересчитываться согласно его показаниям.

Также у собственников жилья появилось право выбора, как рассчитать плату - по показаниям счетчика или же по установленному нормативу. Законодательно приоритет отдается приборам учета.

Стоит отметить, что с 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включена стоимость холодной и горячей воду, отведения сточных вод, электроэнергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Ранее это входило в плату за коммуналку. Размер расходов на общедомовые нужды определялся по нормативам, которые утвердили региональные власти.

Закон, вносящий поправки в Жилищный кодекс, был принят Госдумой 19 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.