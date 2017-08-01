К 1 сентября.

УФАС по Пермскому краю потребовала от Региональной службы по тарифам пересмотреть цены на тепло, установленные для пермского филиала "Т Плюс". Это необходимо сделать в течение месяца.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной антимонопольной службы, РСТ допустила включение в тарифы на 2015-1018 годы расходов на добровольное медицинское страхование, арендную, концессионную плату и лизинговые платежи.

При этом РСТ не провела анализ необходимости внесения данных трат в стоимость тепла. Также специалисты не располагали перечнем заключенных договоров и информацией о проведенных торгах.