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В Екатеринбурге засеяли поля на тренировочных площадках ЧМСегодня в 20:05

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Их проинспектировали специалисты.

В Екатеринбурге засеяли все футбольные поля, на которых будут тренироваться команды-участницы Чемпионата мира по футболу 2018 года.

1 августа 2017 года их осмотрел вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт. Он заявил, что все технологии на объектах соблюдаются.

"Тонкостей эксплуатации такого газона много. Газон выращивается не на обычной земле, а на песчаном основании, потому что корневая система должна проникать очень глубоко. Очень высокие требования к плотности покрытия. Подстригаем траву газонокосилками. Поливка автоматическая. Перед зимой необходимо будет интенсивно подкормить поле, провести комплекс определенных работ, чтобы в зиму поле ушло с повышенным калийным фоном. Здесь высокий снежный покров, поэтому будет довольно тепло. Я надеюсь перезимуем хорошо", – отметил агроном Дмитрий Кривчиков.

Как пояснили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, все инженерные сети к объектам подведены. Смонтированы системы полива и освещения. Сейчас на площадках завершаются пусконаладочные работы.

В соответствии с требованиями FIFA, тренировочные базы имеют игровые зоны 105 на 68 метров. В административных зданиях или в подтрибунных помещениях обустроены комментаторские кабины, пресс-зоны, раздевалки, конференц-залы с площадкой для фотографов и телевизионных групп, радиоузлы, Wi-Fi, медицинские кабинеты неотложной помощи, специальные помещения для сотрудников, обеспечивающих безопасность, гаражи для техники и уборочного инвентаря. Особое внимание уделено системам безопасности. Объекты оснащены камерами видеонаблюдения, тренировочные площадки огорожены двухметровыми заборами, организованы контрольно-пропускные пункты.

Стоит напомнить, что всего для команд ЧМ готовят четыре тренировочных базы - стадион футбольной академии, а также стадионы "Калининец", "Исеть", "Ермак".

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