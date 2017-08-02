Президент США полетит на самолетах "Трансаэро"Сегодня в 07:51
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После модернизации.
В авиапарке Дональда Трампа в ближайшее время появятся два новых Boeing 747-8. Эти "Джамбо" американская корпорация строила по заказу "Трансаэро", но в связи с банкротством российской авиакомпании была вынуждена законсервировать и ждала на них покупателя, сообщает "Уралинформбюро". Стоимость каждого лайнера эксперты оценивают в 390 миллионов долларов.
Как утверждают источники WP, на этой неделе будет объявлено о покупке лайнеров ВВС США. По традиции именно в их авиапарке значится "борт номер один", на котором летает американский президент. Лидеры США для перелетов по миру используют Boeing 747.
Новые лайнеры, разумеется, пройдут модернизацию под нужды Трампа.
Следует отметить, что "Трансаэро" была единственной российской авиакомпанией, использовавшей "Джамбо". После банкротства лайнеры были переданы в эксплуатацию авиакомпании "Россия".
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