Зря смеетесь!

В российских городах, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира по футболу, будут открыты учреждения для помощи нетрезвым болельщикам. Аналоги вытрезвителей создадут по просьбе МВД, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Вы зря смеетесь на эту тему. Это их подают как вытрезвители. На самом деле это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек, фанат, может перебрать. Ему нужно достойное место. Есть просьба МВД создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем. Человек перебрал, ему надо отдохнуть. А помещение мы найдем", - цитируют Мутко федеральные СМИ.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, включая Екатеринбург, передает "Уралинформбюро".