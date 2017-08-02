Мутко пообещал "достойные условия" пьяным фанатам на ЧМ-2018Сегодня в 08:24
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Зря смеетесь!
В российских городах, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира по футболу, будут открыты учреждения для помощи нетрезвым болельщикам. Аналоги вытрезвителей создадут по просьбе МВД, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Вы зря смеетесь на эту тему. Это их подают как вытрезвители. На самом деле это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек, фанат, может перебрать. Ему нужно достойное место. Есть просьба МВД создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем. Человек перебрал, ему надо отдохнуть. А помещение мы найдем", - цитируют Мутко федеральные СМИ.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, включая Екатеринбург, передает "Уралинформбюро".
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