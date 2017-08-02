Интерес китайцев к России усилился на третьСегодня в 10:08
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Особенно привлекают Москва и Приморье.
За январь - июнь 2017 года в России в рамках безвизового режима побывало на 36% больше китайских туристов, чем за аналогичный период прошлого года. В некоторых субъектах РФ это показатель превысил 200%, сообщили "Уралинформбюро" в Ростуризме.
Центром притяжения традиционно остается Москва, которую за полгода посетили 127,5 тысячи граждан КНР (+21%). Для них это - самая близкая европейская столица, города же Западной Европы по-прежнему представляются китайцам достаточно опасным направлением.
Вторым по популярности стало Приморье. Географически близкий регион посетили 67,1 тысячи жителей Поднебесной (+16%). Почти в 2,5 раза вырос турпоток из Китая в Санкт-Петербург - до 51,7 тысячи человек.
Также спросом пользуются поездки в дальневосточные регионы. Например, на 67% увеличилось число туристов из КНР в Амурской области - 33,2 тысячи человек за полгода.
Рекордный рост - в процентном соотношении - показала Бурятия, где за 6 месяцев побывало на 208% больше китайцев, чем в прошлом году: 438 против 142.
Сегодня Китай - один из самых динамично растущих туристических рынков в мире. "Россия, обладая значимым туристическим потенциалом, укрепляет в КНР свои позиции в качестве важного туристического направления. Этому способствует создание комфортных условий для китайских туристов - внедрение программы China Friendly, реализация межрегиональных проектов "Красный маршрут", "Великий шелковый путь", продвижение российского турпотенциала на крупнейших выставках в Пекине, Гуанчжоу, в рамках роад-шоу, пресс-туров и других мероприятий", - отмечает глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Еще одним значимым событием станет Чемпионат мира по футболу 2018 года. Приезд в Россию даже части из 300 миллионов китайских футбольных болельщиков внесет весомый вклад в дальнейшее увеличение въездного турпотока.
Стоит отметить, что и введение курортного сбора не повлияет на поток гостей из КНР. Сумма настолько мала (по текущему курсу - менее 1 доллара или евро в сутки, прим.ред.), что будет неощутима в общей стоимости тура. Однако в итоге сбор будет внушительным - только за 2016 год РФ посетили 760 тысяч гостей из Поднебесной.
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