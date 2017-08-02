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Свердловские туристы почти на 12 часов застряли в КольцовоСегодня в 09:28

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Они должны лететь в Тайланд.

В Кольцово на 11,5 часа задерживается рейс авиакомпании AZUR air в город Краби (Тайланд).

Согласно информации онлайн-табло воздушной гавани, туристы должны были вылететь на отдых 1 августа в 2.25. Однако борт в лучшем случае поднимется в воздух в 14.00, передает "Уралинформбюро". Получить комментарий у представителей перевозчика не удалось.

AZUR air не впервые доставляет неудобства свердловским путешественникам. В июле компания на 7,5 часа отложила самолет до болгарского Бургаса. С опозданиями возвращались в Екатеринбург путешественники из Турции и Вьетнама.

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