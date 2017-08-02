Фонд "Металлург" вложил более 100 миллионов в "ХХI век"Сегодня в 10:21
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Наиболее крупный взнос сделал ММК.
За январь-июнь 2017 года благотворительный общественный фонд "Металлург" направил на реализацию программы "ХХI век – детям Южного Урала" около 102 миллионов рублей. Крупнейшим его благотворителем является ММК.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", особое внимание в рамках программы уделяется социальной и материальной поддержке материнства и детства, стимулированию рождаемости, укреплению семьи.
Для беременных женщин работает Центр "Материнство". За январь-июнь его посетили 439 будущих мам. Кроме того, у них есть возможность посещать городской аквапарк и проходить лечение в санатории-профилактории "Южный". При рождении ребенка выплачивается единовременная материальная помощь, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
На учете фонда состоят и 868 многодетных семей. Им ежемесячно выделяется материальная помощь, производится частичная компенсация оплаты коммунальных услуг. Юные горожане получают подарки к дню рождения и Дню защиты детей, отдыхают в загородных лагерях, регулярно посещают аквапарк "Водопад чудес". Не оставлены без поддержки и семьи, потерявшие кормильца вследствие несчастного случая на производстве.
Программа "Наши дети" предусматривает оказание благотворительной помощи почти 30 детским спецучреждениям. Центры помощи детям, интернаты, дома ребенка, коррекционные школы, социально-реабилитационные центры, детские больницы получают одежду, обувь, медикаменты, канцтовары, спортинвентарь, книги и учебники, игрушки, технические средства обучения, специальное оборудование.
Дети-сироты, дети-инвалиды и воспитанники детских домов и интернатов регулярно посещают городской аквапарк. Также для них организуются поездки в "Уральские зори", ГЛЦ "Абзаково" и другие мероприятия.
По инициативе председателя совета директоров ПАО "ММК" Виктора Рашникова реализуется программа "Одаренные дети Магнитки". Юные магнитогорцы из малообеспеченных семей получают матпомощь для участия в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. Также поддерживаются организации, организующие спортивные, образовательныие и культурные мероприятия.
Ко Дню защиты детей фонд "Металлург" реализовал множество проектов. 100 детей с ограниченными возможностями и 38 малышей из семей, потерявших кормильца, получили сладкие подарки. 2267 детям из многодетных семей вручили подарочные сертификаты.
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