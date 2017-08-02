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Купайтесь на здоровье: екатеринбургским десантникам оставили включенными фонтаныСегодня в 10:20

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В день ВДВ.

Отключать фонтаны в день ВДВ власти Екатеринбурга не планируют. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе администрации города.

Купание десантников в фонтанах 2 августа является одной из самых закоренелых традиций "голубых беретов". Правда, откуда она пошла не припомнят и бывалые вояки. Командующий ВДВ Андрей Сердюков предполагает, что обычай может быть связан с празднованием Дня Ильи Пророка - 2 августа на Руси считался последним пригодным для купания днем. Генерал-полковник также попросил не уделять слишком много внимания "заплывам" не в меру разгулявшихся десантников, пишет "Российская газета".

Полиция Екатеринбурга будет работать в соответствии с поступившими заявками на проведение массовых мероприятий – охранять гуляния ВДВшников будут в ЦПКиО имени Маяковского и у памятника "Черный тюльпан". Выводить дополнительные патрули на улицы города не планируется.

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