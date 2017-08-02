Но пока очень медленно.

Создание питательной смеси в прямом смысле из воздуха поможет справиться с голодом на Земле. Вплотную к решению этой проблемы подобрались ученые из технологического университета Лаппеэнранта в Финляндии. Они собрали аппарат, превращающий воду и углекислоту из воздуха в съедобные белковые гранулы, передает "Уралинформбюро".

В питательной среде находятся микробы, способные поглощать углекислый газ и превращать его в компоненты собственных клеток. Когда популяция микроорганизмов становится достаточно большой, через питательную среду пропускают электрический ток. После гибели бактерии разлагаются на молекулы сахаров и белков. При высушивании из этого "бульона" получаются гранулы, богатые белками и углеводами.

У технологии есть один минус - она требует очень много времени. На выработку грамма смеси уходит 2 недели.

Сейчас разработчики думают, как создать биореактор больших размеров, чтобы ежедневно получать до нескольких килограммов белка.

Стоит отметить, что данная технология позволяет решать и проблему сокращения объема производства парниковых газов. Несколько дней назад ученые заявили, что уже к концу столетия из-за глобального потепления температура на Земле вырастет на 3-5 градусов, что вызовет климатическую катастрофу. Единственным рецептом предлагаемым экологами является снижение выбросов парниковых газов.

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