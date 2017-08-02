Люминесцентных ламп.

В лесном массиве микрорайона Ангальский Мыс жители Салехарда обнаружили свалку битых люминесцентных ламп. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. Кроме опасных осколков ртутных ламп там же валяются бытовые отходы.

На место прибыли активисты ОНФ. Активисты планируют направить письмо в администрацию Салехарда и прокуратуру. А мусорку нанесут на карту свалок, составляемую в рамках проекта "Генеральная уборка".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской мэрии, свалкой уже занялись специалисты.



Фото: Подслушано в Салехарде №1/vk.com