На Ямале нашли опасную свалкуСегодня в 11:16
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Люминесцентных ламп.
В лесном массиве микрорайона Ангальский Мыс жители Салехарда обнаружили свалку битых люминесцентных ламп. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. Кроме опасных осколков ртутных ламп там же валяются бытовые отходы.
На место прибыли активисты ОНФ. Активисты планируют направить письмо в администрацию Салехарда и прокуратуру. А мусорку нанесут на карту свалок, составляемую в рамках проекта "Генеральная уборка".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской мэрии, свалкой уже занялись специалисты.
Фото: Подслушано в Салехарде №1/vk.com
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