×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Ямале нашли опасную свалкуСегодня в 11:16

  • Текст

Люминесцентных ламп.

В лесном массиве микрорайона Ангальский Мыс жители Салехарда обнаружили свалку битых люминесцентных ламп. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. Кроме опасных осколков ртутных ламп там же валяются бытовые отходы.

На место прибыли активисты ОНФ. Активисты планируют направить письмо в администрацию Салехарда и прокуратуру. А мусорку нанесут на карту свалок, составляемую в рамках проекта "Генеральная уборка".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской мэрии, свалкой уже занялись специалисты.


Фото: Подслушано в Салехарде №1/vk.com

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лицей под угрозой реконструкции

Лицей под угрозой реконструкции

Очередной "учебный" скандал в Екатеринбурге?

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×