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"ВСМПО-Ависма" отправила юных уральцев на греческий ОлимпСегодня в 12:17

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В награду за победу в творческом конкурсе.

6 победителей творческого конкурса "Давай раскрасим вместе мир!", организованного "ВСМПО-Ависма", отправились в двухнедельное путешествие по Греции. Дети из Верхней Салды и Березников открыли для себя города Салоники, Каламбака, Вергина, где находится усыпальница Александра Македонского, посетили Акрополь в Афинах и поднялись на гору Олимп. Не обошелся отдых и без купания в Ионическом и Эгейском морях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

Между тем лауреаты творческого конкурса отдохнули на побережье Черного моря во всероссийском детском центре "Орлёнок". Для них была организована экскурсия в дом-музей авиации и космонавтики, открытый 5 апреля 1969 года дважды Героем Советского Союза летчиком-космонавтом Алексеем Леоновым. Также школьники встретились с молодым режиссером Евгением Юматовым, актером театра и кино Эвклидом Кюрдзидисом.

Четверо призеров конкурса "Давай раскрасим вместе мир!" восстанавливали силы в дальневосточном лагере "Океан", который входит в 5 самых лучших центров детского отдыха России. В рамках поездки салдинка Яна Ефимова приняла участие во Всероссийском фестивале творчества "Океанская жемчужина", победив в номинации "Эстрадный вокал".

Следует отметить, что в конце 2017 года стартует юбилейный, десятый конкурс детского творчества "Давай раскрасим вместе мир!".

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