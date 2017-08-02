А регистратура станет вежливой.

Кабинет министров подписал паспорт проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". Цель реформы – повышение качества медицинских услуг.

В первую очередь, планируется сократить очереди и время записи на прием к врачу и ожидания приема у кабинета. Добиться этого планируют с помощью перераспределения нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом. Поток пациентов разделят на больных и здоровых, а документооброт переведут в электронный вид. Регистратура должна стать открытой и вежливой.

В экспериментальном периоде проекта – в 2018-2019 годы – участие в нем примет лишь треть российских регионов и 350 медицинских организаций. Полностью перейти на новую модель работы все поликлиники страны должны к 2023 году, передает "Уралинформбюро".