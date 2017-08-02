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Южный Урал бьет рекорды по бракамСегодня в 13:15

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За июль появилось 3 689 новых семей.

В июле в Челябинской области узами брака себя связали 3 689 пар, сообщили "Уралинформбюро" в региональном госкомитете по делам ЗАГС. Это почти на 500 пар больше прошлогоднего показателя. Свой "вклад" в рекорд внесли и красивые даты, в прошедшем месяце их было сразу две: 07.07.2017 и 17.07.2017. Разводов на седьмой месяц года на Южном Урале пришлось 1 387, на свет появилось 3 380 детей.

Всего с начала года в брак вступили 13 513 пар, а 9 187 — развелись.

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