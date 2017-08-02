Из-за долга в 78 миллионов.

Налоговики подали иски о банкротстве в отношении двух коммунальных МУПов Ирбита. "ЖКХ Ирбитского района" не рассчиталось с УФМС по Свердловской области на сумму 41,5 миллиона, "Водоканал-Сервис" накопил долг в 35,7 миллиона.

Как сообщил "Уралинформбюро" директор "ЖКХ Ирбитского района" Максим Сивков, задолженность образовалось из-за неплатежей населения.

"Доходы у нас не сопоставимы с расходами. Я думаю, что банкротства все-таки удастся избежать. Будем разбираться, думать, что можно сделать", - прокомментировал Сивков.

Директор не исключил, что финансовую помощь предприятию окажут муниципальные власти.

В МУП "Водоканал-Сервис" оперативно получить комментарий не удалось.

Стоит отметить, что многие водоканалы в маленьких свердловских городах накопили большие долги. Из-за ветхих сетей коммунальщики сталкиваются с огромными потерями воды. Платить за них некому. Брать убыточные предприятия в концессию мало кто хочет.

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