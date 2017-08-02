У мальчика остановилось сердце.

Бортпроводник "Уральских авиалиний" Михаил Коломоец спас жизнь 14-летнему подростку, которому стало плохо в аэропорту Кольцово. Инцидент произошел в ночь на 2 августа. Мальчик собирался лететь с семьей рейсом U6-2955 в Худжанд, однако внезапно у него остановилось сердце.

До прибытия медиков Коломоец сделал ребенку непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

"Я пощупал пульс, его нет, отогнал всех в сторону и начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Мальчик очухался, потом подошли сотрудники полиции и фельдшер аэропорта", - рассказал Коломоец.

Как выяснилось, ребенок страдает бронхиальной астмой. В сопровождении отца его отвезли в одну из больниц Екатеринбурга.

Следует отметить, что в конце мая стюардесса "Уральских авиалиний" Аксана Ашомко спасла жизнь 10-летнему мальчику, у которого остановилось сердце во время рейса Екатеринбург - Симферополь.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиаперевозчика, сотрудники авиакомпании ежегодно проходят курсы по реанимации, поэтому знают, как действовать в подобных ситуациях.

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