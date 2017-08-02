Россиянам светит интернет по-северокорейскиСегодня в 15:15
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После введения фильтрации трафика.
Меньше чем через 3 года в России заработает Национальная система фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ), призванная защитить детей от вредного контента. Несовершеннолетние будут допущены только к проверенным сайтам из "белого списка", пишут "Известия".
Появление НаСФИТ прописано в госпрограмме "Цифровая экономика", 31 июля утвержденной главой кабмина РФ Дмитрием Медведевым. К концу марта 2019 года будут разработаны архитектура и прототип системы, а также определены необходимые ресурсы. Еще через год ее должны запустить в эксплуатацию, передает "Уралинформбюро".
По словам главы Лиги безопасного интернета Дениса Давыдова, НаСФИТ может быть реализована в двух вариантах: фильтрация трафика только в образовательных учреждениях или фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета. В последнем случае для доступа к "неодобренному" контенту нужно будет обращаться к провайдеру.
Почву для НаСФИТ подготовил закон "О черных списках", в рамках которого Роскомнадзор взялся за составление единого реестра запрещенной информации.
Эксперты считают идею "белых списков" нежизнеспособной и нарушающей презумпцию невиновности, а также называют ее мягкой версией северокорейской модели. В КНДР сегодня действует только Кванмён - общенациональный интранет, который физически не соединен со Всемирной паутиной. Доступа в локальную сеть с домашних компьютеров нет.
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