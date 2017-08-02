В Екатеринбурге наступят "Безумные дни"Сегодня в 15:58
- Текст
В начале сентября.
С 1 по 3 сентября в уральской столице пройдет Международный музыкальный фестиваль "Безумные дни". Творческие коллективы и исполнители из Франции, Великобритании, Японии, Кореи, Испании, Польши и, конечно, России выступят на 8 площадках. Среди них Городской театр музыки, Камерный театр Объединенного музея писателей Урала, ТЮЗ, Усадьба Расторгуева-Харитонова, Свердловская филармония и Зал Маклецкого.
Всего будет дано 100 концертов. Большинство из них пройдут в режиме non-stop: после окончания выступления на одной площадке эстафету подхватит следующая, без перерыва с 10.00 до 21.00. Программу сформировал создатель фестиваля — французский продюсер Рене Мартен.
Генеральным партнером "Безумных дней" в столице Среднего Урала выступил фонд святой Екатерины, передает "Уралинформбюро".
"Фестиваль "Безумные дни" - это одно из главных культурных событий не только для Екатеринбурга, но и для всего Урала. Очень важно, что он формирует имидж нашего города как культурной столицы. От промышленной столицы мы делаем шаг в сторону столицы культурной. И тот интерес, который фестиваль вызывает у горожан, подтверждает, что мы на правильном пути. Фонд святой Екатерины c удовольствием присоединился к организации фестиваля. Для нас очень важно, что в программе есть концерты для всей семьи, куда с удовольствием приходят и родители и дети", -подчеркнул директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.
"Миссия фестиваля – создать единое пространство для тех людей, которые не знают, что такое концертные залы. Которые не ждут премьерных показов и не стоят в очереди за лишним билетиком. Мы преследуем цель доступности искусства. Познакомить уральцев со всем творческим мировым багажом", - отметил директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский.
Следует отметить, что Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию уральской столицы, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга. Задачи фонда, продолжающего традиции российского меценатства, - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:05
Пермячку "заперли в квартире" за убийство дочери
Сразу после рождения.Сегодня в 19:59
Екатеринбуржцам вернут прямой рейс на Бали
После трехлетнего перерыва.Сегодня в 19:25
Дело тюменской ВИЧ-диссидентки пойдет на "второй круг"
Если так решит Чайка.Сегодня в 18:55
В Екатеринбурге ищут очевидцев падения женщины с коляской
Из автобуса.Сегодня в 18:29
Центр Екатеринбурга заволокло едким дымом
Спасатели работают на месте ЧП.Сегодня в 18:26
Telegraph "похоронил" супруга британской королевы
Герцога Эдинбургского Филиппа.Сегодня в 18:24
В Тобольске 4-летний мальчик сорвался с 90-метрового обрыва
Его родителей отдали под суд.Сегодня в 18:22
Российские таможенники могут остаться без денег
Пригрозила Счетная палата.Сегодня в 18:09
Главархитектура Екатеринбурга одобрила Дворец дзюдо
Вместе с парковками.Сегодня в 18:06
Жители Талицкого ГО дождались асфальтовой дороги
На ее строительство ушло 147 миллионов.Сегодня в 18:04
В Дегтярске объявят конкурс по выборам главы
В сентябре.Сегодня в 18:02
МТС Банк и "АльфаСтрахование-Жизнь" вывели "Капитал в плюс"
Для физических лиц.Сегодня в 18:01
В центре Екатеринбурга из реки достали труп мужчины
Разыскиваются очевидцы.Сегодня в 17:52
Праздничный хук: корреспондента НТВ ударили в прямом эфире
На празднике ВДВ.Сегодня в 17:49
"Made in Сhina" на уральской таможне
Одиссея товаров из Поднебесной.
Главные новости
- Сегодня в 17:49"Made in Сhina" на уральской таможне
- Сегодня в 17:46"Автомобилист" подсчитал ущерб от кражи коньков
- Сегодня в 17:13Как потратить 2 миллиарда Путина?
- Сегодня в 16:21Депутат-биатлонист Чепиков не тратит "патроны" в Госдуме
- Сегодня в 16:11Невьянцы из трущоб
Аналитика
Как потратить 2 миллиарда Путина?
Знают НКО.
Невьянцы из трущоб
Дождутся ли расселения?
Лицей под угрозой реконструкции
Очередной "учебный" скандал в Екатеринбурге?