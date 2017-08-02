Прагу и Рим.

В первой половине 2017 года трансферный поток через аэропорт Кольцово вырос на 29%. В качестве пересадочного узла его использовали 104 тысячи пассажиров, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани.

За 6 месяцев с посадкой в Екатеринбурге было совершено 540 перелетов между парами российских и зарубежных городов.

Чаще всего возможностью "пересидеть" в уральской столице пользуются китайцы – в десятку наиболее популярных направлений вошли сразу 4 с вылетом из КНР. В Прагу, Париж и Рим жители Поднебесной летали из Пекина. Во французскую столицу китайцы также направлялись из Харбина. Эти рейсы выполняет АК "Уральские авиалинии".

Из Москвы через Кольцово в большинстве случаев добираются до Новосибирска, Красноярска, Душанбе и Худжанда. Из Санкт-Петербурга - до Новосибирска и Красноярска.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, на руку Кольцово играет географическое положение, позволяющее рассматривать его для пересадки как при путешествии по России, так и при перелете из азиатских стран в Европу, а также в качестве связующего звена для жителей постсоветского пространства с крупными российскими городами.