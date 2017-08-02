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На Среднем Урале банкротят крупного дорожного бизнесменаСегодня в 14:41

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Андрея Огибенина.

"БМ-банк" подал иск о банкротстве в отношении известного бизнесмена Андрея Огибенина, возглавляющего дорожную компанию "Новая магистраль". Согласно информации с сайта свердловского Арбитражного суда, долг предпринимателя составляет почти 31 миллион рублей. О деталях заявления пока не сообщается.

"Уралинформбюро" удалось связаться с коммерсантом. Он пояснил, что ничего не знает о банкротном иске. "Никаких долгов у меня нет", - добавил Огибенин.

Стоит отметить, что компания "Новая магистраль" занималась строительством скандально известной трассы Ивдель - Ханты-Мансийск. В 2014 году по недоделанной дороге запустили автобусы. Спустя 10 дней инспекторы ГИБДД закрыли маршрут, назвав проезжую часть небезопасной. Ее открыли только в 2016 году.

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