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Энтеровирус атакует свердловчанСегодня в 15:40

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Кипятите воду!

В Свердловской области в полтора раза увеличилась заболеваемость энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). За первую половину 2017 года зарегистрировано 63 случая, что на 44% больше аналогичного показателя прошлого года и на 52% - среднемноголетнего уровня.

Чаще всего ЭВИ подхватывают жители Камышлова, Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Две трети случаев протекают в менингиальной форме (66,7%). В основном болеют дети до 6 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Заболеваемость ЭВИ носит разрозненный характер, зарегистрировано только два семейно-квартирных очага и два в детсадах Камышлова.

Энтеровирус устойчив во внешней среде, а в воде и влажной почве может сохраняться до двух месяцев. Инфекция передается пищевым, бытовым, воздушно-капельным путем, но чаще всего по воде.

Инкубационный период составляет до 10 дней. Заболевание проявляется самыми различными образами: от респираторного синдрома, геморрагического конъюнктивита, увеита до серозного менингита и паралича.

Основная профилактика - соблюдение личной гигиены и употребление в быту только кипяченой воды, даже для мытья овощей и фруктов.

Стоит отметить, что за январь - июнь на Среднем Урале зарегистрировано более 20 000 случаев острых кишечных инфекций, что на 14% выше среднемноголетнего уровня.

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