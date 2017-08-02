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Медведев запретил "хоронить" покрышкиСегодня в 17:09

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И ртутные лампочки.

Правительство России запретило захоранивать бытовые отходы с полезным "содержимым" - в перечень вошли 182 вида отбросов. Распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

С 1 января 2018 года путь на полигоны ТБО заказан лому черных и цветных металлов, а также ртутьсодержащим отходам, в том числе термометрам и лампам.

Спустя год на свалки нельзя будет вывозить макулатуру, автомобильные шины и покрышки, пластик и стеклотару.

После 31 декабря 2020 года запрет распространится на батареи, банкоматы, POS-терминалы, кассовые аппараты, а также бытовую, цифровую и компьютерную технику. На свалку не примут даже перфораторы и угловые шлифовальные машинки.

Подобные ограничения должны привести к повышению процента вторичной переработки ТБО, снижению экологического ущерба и экономии природных ресурсов.

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