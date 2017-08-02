2 забеременели.

В Зауралье за 2016-2017 годы 5 девочек-подростков заразились ВИЧ после незащищенного секса. Об этом "Уралинформбюро" сообщила главный врач "Курганского областного центра профилактики и борьбы со СПИД" Оксана Сагайдак. Вирус иммунодефицита человека юные курганки получили от своих более взрослых половых партнеров. Две из них узнали о своем ВИЧ-статусе во время обследования по беременности.

За первые полугодие в области выявлено 490 новых случаев заражения. 64% из них приходится на мужчин. В половине случаев вирус находят у людей в возрасте 30-39 лет. Самый распространенный способ заражения – половой: 56% среди мужчин и 71% среди женщин.

Всего на территории Курганской области зарегистрировано 8 602 ВИЧ-инфицированных. Это 0,74% населения региона, что выше, чем в среднем по России (0,59% населения). Только около 1 726 из них получают лечение.