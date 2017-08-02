На ее строительство ушло 147 миллионов.

В поселке Троицком (Талицкий городской округ) построили долгожданную дорогу через улицы Кирова, Бажова, Суворова и Мичурина. Ее протяженность составляет 4,5 километра.

По новому полотну планируется запустить автобус, который соединит Железнодорожный район с РТС, а также маршрут к СОШ №62. Ранее сделать это было невозможно. Проезжая часть была грунтовой, а потому весной и осенью проехать по ней было невозможно.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, строительство дороги велось на протяжении 2015 - 2017 годов. На это ушло 147 миллионов рублей. Из них 5% - средства местного бюджета. Остальное - областные деньги.