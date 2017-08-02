Дело тюменской ВИЧ-диссидентки пойдет на "второй круг"Сегодня в 19:25
- Текст
Если так решит Чайка.
Диана Гурцкая направила обращение Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой обжаловать прекращение дела тюменки, не лечившей дочь от ВИЧ.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства назвала подобное судебное решение "совершенно возмутительным".
"Ребенок - это не собственность биологических родителей. И если отец, признанный потерпевшим, помирился с матерью, которая была обвиняемой, то это совсем не значит, что дело должно быть прекращено. Создается очень опасный прецедент. Так называемые "родители-отрицатели" фактически получили индульгенцию на свои действия", - уверена Д.Гурцкая.
Она попросила Генерального прокурора России дать поручение о проведении полного и всестороннего расследования, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОП РФ. Также певица считает необходимым выявить и привлечь к ответственности всех виновных в смерти ребенка, особенно консультировавшего его мать врача.
Трехлетняя девочка скончалась в одной из больниц Тюмени в апреле 2017 года. Ее мать отрицала существование в природе вируса иммунодефицита человека, а потому не лечилась сама и не подпускала врачей к дочери. Против ВИЧ-диссидентки завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Однако после ее примирения с мужем судебное разбирательство было прекращено вопреки возражениям прокуратуры.
Ранее по теме:
Тюменская ВИЧ-диссидентка избежала наказания за смерть дочери
Тюменку будут судить за гибель 3-летней дочери от ВИЧ-инфекции
В Тюмени ВИЧ-диссидентка отказывается лечить больную дочь
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:05
Пермячку "заперли в квартире" за убийство дочери
Сразу после рождения.Сегодня в 19:59
Екатеринбуржцам вернут прямой рейс на Бали
После трехлетнего перерыва.Сегодня в 19:25
Дело тюменской ВИЧ-диссидентки пойдет на "второй круг"
Если так решит Чайка.Сегодня в 18:55
В Екатеринбурге ищут очевидцев падения женщины с коляской
Из автобуса.Сегодня в 18:29
Центр Екатеринбурга заволокло едким дымом
Спасатели работают на месте ЧП.Сегодня в 18:26
Telegraph "похоронил" супруга британской королевы
Герцога Эдинбургского Филиппа.Сегодня в 18:24
В Тобольске 4-летний мальчик сорвался с 90-метрового обрыва
Его родителей отдали под суд.Сегодня в 18:22
Российские таможенники могут остаться без денег
Пригрозила Счетная палата.Сегодня в 18:09
Главархитектура Екатеринбурга одобрила Дворец дзюдо
Вместе с парковками.Сегодня в 18:06
Жители Талицкого ГО дождались асфальтовой дороги
На ее строительство ушло 147 миллионов.Сегодня в 18:04
В Дегтярске объявят конкурс по выборам главы
В сентябре.Сегодня в 18:02
МТС Банк и "АльфаСтрахование-Жизнь" вывели "Капитал в плюс"
Для физических лиц.Сегодня в 18:01
В центре Екатеринбурга из реки достали труп мужчины
Разыскиваются очевидцы.Сегодня в 17:52
Праздничный хук: корреспондента НТВ ударили в прямом эфире
На празднике ВДВ.Сегодня в 17:49
"Made in Сhina" на уральской таможне
Одиссея товаров из Поднебесной.
Ещё в сюжете «Эпидемия ВИЧ»
Главные новости
- Сегодня в 17:49"Made in Сhina" на уральской таможне
- Сегодня в 17:46"Автомобилист" подсчитал ущерб от кражи коньков
- Сегодня в 17:13Как потратить 2 миллиарда Путина?
- Сегодня в 16:21Депутат-биатлонист Чепиков не тратит "патроны" в Госдуме
- Сегодня в 16:11Невьянцы из трущоб
Аналитика
Как потратить 2 миллиарда Путина?
Знают НКО.
Невьянцы из трущоб
Дождутся ли расселения?
Лицей под угрозой реконструкции
Очередной "учебный" скандал в Екатеринбурге?