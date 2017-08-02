Если так решит Чайка.

Диана Гурцкая направила обращение Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой обжаловать прекращение дела тюменки, не лечившей дочь от ВИЧ.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства назвала подобное судебное решение "совершенно возмутительным".

"Ребенок - это не собственность биологических родителей. И если отец, признанный потерпевшим, помирился с матерью, которая была обвиняемой, то это совсем не значит, что дело должно быть прекращено. Создается очень опасный прецедент. Так называемые "родители-отрицатели" фактически получили индульгенцию на свои действия", - уверена Д.Гурцкая.

Она попросила Генерального прокурора России дать поручение о проведении полного и всестороннего расследования, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОП РФ. Также певица считает необходимым выявить и привлечь к ответственности всех виновных в смерти ребенка, особенно консультировавшего его мать врача.

Трехлетняя девочка скончалась в одной из больниц Тюмени в апреле 2017 года. Ее мать отрицала существование в природе вируса иммунодефицита человека, а потому не лечилась сама и не подпускала врачей к дочери. Против ВИЧ-диссидентки завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Однако после ее примирения с мужем судебное разбирательство было прекращено вопреки возражениям прокуратуры.

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