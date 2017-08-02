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Екатеринбуржцам вернут прямой рейс на БалиСегодня в 19:59

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После трехлетнего перерыва.

Осенью 2017 года авиакомпания Royal Flight начнет летать из столицы Урала в город Денпасар на Бали. Рейсы продолжительностью не менее 11 часов будут совершаться на Boeing 767. Это самый долгий перелет из Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро".

До кризиса 2014 года из уральской столицы были прямые рейсы на Бали, но в связи с падением спроса на это достаточно дорогое направление их отменили.

Сейчас добраться до Денпасара екатеринбуржцы могут минимум с одной пересадкой - через Москву или Санкт-Петербург.

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