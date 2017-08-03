На Доватора.

Житель Челябинска искупался на затопленной после дождя парковке на улице Доватора. Очевидцы сняли горожанина на видео и выложили в Сеть. Ролик сразу стал хитом - его посмотрели более 83 000 пользователей.

На кадрах молодой мужчина сначала плывет на спине, а потом кролем. "В Челябинске выдры завелись", - комментирует при этом автор видео.

Сильный ливень обрушился на столицу Южного Урала 2 августа 2017 года, передает "Уралинформбюро". Под воду ушли многие магистрали города. Горожане винят в потопе дорожников, которые во время ремонта проезжих частей вместе с ямами закатывают ливневки.



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