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Челябинец устроил заплыв на затопленной парковкеСегодня в 09:28

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На Доватора.

Житель Челябинска искупался на затопленной после дождя парковке на улице Доватора. Очевидцы сняли горожанина на видео и выложили в Сеть. Ролик сразу стал хитом - его посмотрели более 83 000 пользователей.

На кадрах молодой мужчина сначала плывет на спине, а потом кролем. "В Челябинске выдры завелись", - комментирует при этом автор видео.

Сильный ливень обрушился на столицу Южного Урала 2 августа 2017 года, передает "Уралинформбюро". Под воду ушли многие магистрали города. Горожане винят в потопе дорожников, которые во время ремонта проезжих частей вместе с ямами закатывают ливневки.


Видео: группа "ВКонтакте" "LEIKA - стримы, новости, видео"

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