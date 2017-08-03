В собственной квартире.

В Санкт-Петербурге пенсионер несколько десятков лет провел, не выходя из захламленной квартиры. Среди куч мусора мужчину обнаружили судебные приставы, пришедшие выселять жильцов "двушки" на Дачном проспекте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УФССП.

Хозяйка жилья социального найма страдает психическим расстройством и постоянно приносит домой с помоек всякий мусор. Кроме того, пожилая чета накопила большой коммунальный долг. Возмущенные подобным соседством петербуржцы добились выселения пенсионеров.

Когда приставы открыли дверь квартиры, они увидели полутораметровый слой хлама, устилавший все вокруг. Среди куч мусора сотрудники ФССП наткнулись на крайне истощенного мужчину. Судя по тому, что из всех документов у него был только советский паспорт, пенсионер не выходил из дома почти 30 лет.

Пожилого человека, у которого от долго лежания атрофировались мышцы, госпитализировали в медучреждение. Его супругу доставили в психиатрическую клинику.