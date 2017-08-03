Петербуржец со времен СССР безвылазно жил среди гор мусораСегодня в 10:34
- Текст
В собственной квартире.
В Санкт-Петербурге пенсионер несколько десятков лет провел, не выходя из захламленной квартиры. Среди куч мусора мужчину обнаружили судебные приставы, пришедшие выселять жильцов "двушки" на Дачном проспекте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УФССП.
Хозяйка жилья социального найма страдает психическим расстройством и постоянно приносит домой с помоек всякий мусор. Кроме того, пожилая чета накопила большой коммунальный долг. Возмущенные подобным соседством петербуржцы добились выселения пенсионеров.
Когда приставы открыли дверь квартиры, они увидели полутораметровый слой хлама, устилавший все вокруг. Среди куч мусора сотрудники ФССП наткнулись на крайне истощенного мужчину. Судя по тому, что из всех документов у него был только советский паспорт, пенсионер не выходил из дома почти 30 лет.
Пожилого человека, у которого от долго лежания атрофировались мышцы, госпитализировали в медучреждение. Его супругу доставили в психиатрическую клинику.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:06
Каждый четвертый россиянин подрабатывает на стороне
Особый спрос на переводчиков и дизайнеров.Сегодня в 16:56
Бывший сити-менеджер Миасса стал свидетелем ликвидации "банды GTA"
Его не успели вывести из суда.Сегодня в 16:55
ВСМПО-Ависма инвестировала в железную дорогу более 20 миллионов
В 2017 году.Сегодня в 16:44
В Тобольске 6-летняя девочка-инвалид выпала с 7 этажа
Она погибла.Сегодня в 16:37
Трамваи по Татищева в Екатеринбурге запустят осенью
А не ко Дню города.Сегодня в 16:34
На Среднем Урале за школьными поварами устроят слежку
Через видеокамеры.Сегодня в 16:32
Свердловчанин расправился с семейной парой ради раритетных монет
Которые продал за 7000 рублей.Сегодня в 16:28
Япония и Средний Урал продолжат диалог
Культурный.Сегодня в 16:09
В Прикамье энергетики нашли снаряд от гаубицы
Во время обхода сетей.Сегодня в 16:05
Владимир Кличко заявил о завершении боксерской карьеры
Готовится к новой главе в жизни.Сегодня в 15:55
Молодая пермячка выпала с балкона при странных обстоятельствах
Девушка находится в реанимации.Сегодня в 15:46
Прокурор озвучит наказание экс-главе Верх-Исетского района
Через 1,5 недели.Сегодня в 15:33
Лицензии у крупных банков России отбирать не будут
Вкладчики могут выдохнуть.Сегодня в 15:18
Центры тестирования ГТО запустят на Среднем Урале к 1 сентября
Пока себя испытали около 25 000 человек.Сегодня в 15:08
В Нижневартовске поймали напавшего на ребенка в подъезде педофила
Решается вопрос об аресте.
Главные новости
- Сегодня в 16:37Трамваи по Татищева в Екатеринбурге запустят осенью
- Сегодня в 15:33Лицензии у крупных банков России отбирать не будут
- Сегодня в 14:30Югорские "Недра" кормят Украину
- Сегодня в 14:00МУГИСО согласно на 40% "Ледовой арены"
- Сегодня в 12:08В Елани произошла массовая драка среди солдат
Аналитика
Югорские "Недра" кормят Украину
Расследование "Уралинформбюро".
Как потратить 2 миллиарда Путина?
Знают НКО.
Невьянцы из трущоб
Дождутся ли расселения?