В рамках "Школы доброты".

Православная служба "Милосердие" предлагает екатеринбуржцам собрать детей из многодетных и малоимущих семей в школу. Родители, которые воспитывают троих и более детей, не всегда могут позволить себе покупку всего необходимого к 1 сентября, сообщают в благотворительной организации.

В рамках акции "Школа Доброты-2017" необходимо собрать 219 500 рублей. На эти деньги православная служба купит школьные принадлежности на сумму до 3000 рублей для 42 учеников, а 11 первоклассников получат полный комплект стоимостью 8500 рублей.

Чтобы принять участие в акции, можно сделать пожертвование или самостоятельно купить товары из списка необходимого, передает "Уралинформбюро". Подробности акции на сайте www.ekbmiloserdie.ru .