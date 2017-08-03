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Пермячка отсудила у коммунальщиков более 60 тысяч из-за наезда на люкСегодня в 10:44

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На Луначарского.

В Перми автовладелица, супруг которой наехал на канализационный люк, отсудила у компании "Экотехнологии" более 60 000 рублей.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого суда, специалисты ООО "Экотехнологии" занимались строительством водовода на улице Луначарского. Представители подрядчика сняли верхний слой асфальта и не установили рядом с местом проведения работ никаких ограждающих конструкций. В результате муж истицы наехал на выступающий железный люк.

Ремонт машины оценили в 51,7 тысячи рублей. Коммунальщиков обязали выплатить пострадавшей стороне эти деньги. Кроме того, подрядчик должен будет перечислить супругам 4000 рублей за услуги оценщика, 8000 рублей - за расходы на представителя и 1,7 тысячи - за уплату госпошлины.

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