Мигрантов ждет конкурс.

В США могут отменить визовую лотерею Green Card. Соответствующий законопроект представил глава государства Дональд Трамп, передает "Уралинформбюро".

Документ делает иммиграционную систему США квалификационной - предпочтение в выдаче вида на жительство будет отдаваться образованным, высококвалифицированным специалистам, хорошо владеющим английским.

Отказ от лотереи Green Card, посредством которой визы могут получить уроженцы стран с низким уровнем иммиграции, позволит сократить поток в страну низкоквалифицированной рабочей силы. Это положительно скажется на экономике Штатов.

На сегодня в США половина домохозяйств иммигрантов получают различные федеральные и местные пособия, тогда как среди коренного населения ими пользуются лишь 30% семей.

Стоит отметить, что на 2018 финансовый год по программе Green Card выделено 50 000 виз.