"Екатеринбурггаз" просит быть начеку.

В АО "Екатеринбурггаз" не прекращают поступать обращения от обманутых граждан. С помощью разных ухищрений в квартиры потребителей проникают подозрительные лица под видом сотрудников газовой службы, навязывая им ненужные услуги по завышенным ценам. Часто у них имеется спецодежда, похожая на фирменную форму работников АО "Екатеринбурггаз".

Так, жители домов № 17,19 по улице Таватуйской рассказали, что к ним пришли молодые люди, представившись сотрудниками некой вентиляционной службы, и заявили, что производят замену газового оборудования якобы перед реконструкцией газопровода. Позвонив в управляющую компанию и "Екатеринбурггаз", горожане выяснили, что никаких работ в данном районе не проводится.

А вот жильцы дома № 36 по улице Заводской оказались не столь бдительны. Неизвестным удалось заставить заплатить 3500 рублей за замену крана к газовой плите. Никаких документов владельцам жилья предоставлено не было, пришедшие лишь сделали неразборчивую запись в абонентской книжке.

Жителей дома № 225 по улице Луначарского атакуют уже месяц. "В течение месяца второй раз обращаются молодые люди, расспрашивают, все ли в порядке с газом. Рассказывают, что необходимо заменить газовый кран в квартире всего за 1500 руб. Во время официальной проверки - опрессовки, с перекрытием газа, никаких вопросов не возникало. Возникают сомнения в правомочности вымогательства денег!" - жалуются горожане.

"Прошу отреагировать на посещение сомнительных личностей квартиры под предлогом проверки газового оборудования. С начала 2017 года к нам приходят уже 4 раз. На сей день уже их не запустили", - пишет жительница дома 185-А на улице Луначарского.

"ООО "Советгазмонтажпроект" ходит по домам и предлагает услуги. Вы работаете с данной компанией?" - спрашивает Ирина.

Часто жителей при "обходах" убеждают, что "Екатеринбурггаз" нанял сторонние фирмы в качестве подрядчиков для проверки и установки газового оборудования в домах. Сомнения абонентов вполне обоснованы. АО "Екатеринбурггаз" в очередной раз заявляет, что не работает со сторонними фирмами, и не имеет отношения к данным действиям.

Сотрудники АО "Екатеринбурггаз" никогда не навязывают установку шлангов, замену кранов опуска, установку газовых счетчиков. Они только проверяют газовое оборудование. Если потребителю необходимо заменить газовые приборы или комплектующие, соответствующая запись заносится в абонентскую книжку, после чего абонент сам обращается в районную газовую службу.

Кроме того, о визитах газовики всегда предупреждают заранее. График проверок "Екатеринбурггаза" обязательно согласован с обслуживающими дома организациями, публикуется на сайте ekgas.ru. Плановое техобслуживание в многоквартирных домах с газовыми плитами проводится, как правило, не чаще 1 раза в 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.