В рапортах - все отлично.

В Ямало-Ненецком автономном округе на утро 3 августа действовало 70 лесных пожаров, в том числе 15 - в зоне контроля. По информации авиаразведки, горит тайга вокруг Салехарда.

В тушении задействованы 18 воздушных судов, в том числе два вертолета Ми-8, самолет-амфибия Бе-200 и Ил-76 от МЧС России. С 26 июля они сделали 19 вылетов на пожары вокруг регионального центра, чтобы предотвратить задымление в городе. 12 раз авиация МЧС не давала огню перекинутся на населенные пункты Хашгорт, Питляр, Тильтим, Зеленый Яр и Аксарка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

2 августа в огне был 79 501 лесной гектар. Для борьбы с пожарами задействовано 850 человек - спасотряды и противопожарная служба Ямала, специалисты лесного хозяйства и заповедника. Своими силами справиться бы не удалось, поэтому на помощь были вызваны подразделения авиалесоохраны и пожарные из различных регионов России.

Добровольцы из местного населения вовремя информируют о возгораниях и оперативно принимают посильные меры. Однако их вклад был бы более существенным, если бы добровольные пожарные дружины на местах были крупнее и лучше оснащены.

Не хватает оборудования и региональным силам пожаротушения, в частности авиационных водосливных устройств. Наземным аварийно-спасательным формированиям не помешали бы дополнительные моторизованные средства.

Между тем на заседании региональной комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством губернатора Дмитрия Кобылкина рапортовали о том, что ситуацию с лесными пожарами удалось переломить.