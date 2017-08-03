На 60 дней.

В Екатеринбурге на 60 дней приостановлена работа "Бара ДК". В заведении, расположенном в самом центре города, нашли грубые нарушения санитарных норм, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

На кухне бара явно требуется генеральная уборка, нарушено товарное соседство. Причем под кухню отведено лишь одно помещении, где нет разделения на обязательные холодный и горячий цехи. Через единственные двери приносили сырье и выносили готовую продукцию. Разные виды мяса размораживали в раковине. В кухне же хранились личные вещи сотрудников. У работников бара не было санитарных книжек.

Судебные приставы закрыли бар до полного устранения недостатков.