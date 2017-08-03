Спрос на маткапитал упал вчетвероСегодня в 13:12
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Пенсионный фонд это не напрягает.
За первую половину 2017 года в России было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение материнского капитала. Это всего лишь 23% от аналогичного показателя прошлого года. Такие данные фигурируют в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета, передает "Уралинформбюро".
В Пенсионном фонде России ничего страшного в таком падении интереса к материнскому капиталу не видят. Выдача сертификатов МСК носит заявительный характер, поэтому ситуация может выравняться в любой момент.
На сегодня материнский капитал составляет немногим более 453 тысяч рублей. Его сумма не индексировалась с 2015 года. Использовать МСК разрешается на улучшение жилищных условий, обучение детей, пенсию матери или реабилитацию ребенка-инвалида.
В 2016-м программу по выплате маткапитала продлили до 2018-го. Позже глава Минтруда Максим Топилин рекомендовал пролонгировать ее еще на два года.
Стоит отметить, что в Свердловской области с 2007 года было получено более 255 тысяч сертификатов на материнский капитал. Свыше 173 тысяч семей обратились за распоряжением его средствами. Более 151 тысячи домохозяйств улучшили за их счет свои жилищные условия.
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