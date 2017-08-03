Иск в Арбитраж уже подан.

Арбитражный суд Свердловской области принял в производство иск Екатеринбургской епархии РПЦ к областному Мингосимущества. Предмет спора — три исторических здания на улице Декабристов и проспекте Ленина. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 28 августа.

Поводом для судебного разбирательства стал отказ МУГИСО отдать епархии помещения трех колледжей: мужского хорового (проспект Ленина, 13), экономико-технологического (улица Декабристов, 58) и монтажного (улица Декабристов, 83). Истец считает эти здания объектами религиозного назначения.



При Алексеевском реальном училище (проспект Ленина, 13) существовала придомовая церковь. Фото: okn.midural.ru.

Викарий Екатеринбургской епархии Евгений (Кульберг) признался, что еще не видел искового заявления, поэтому по существу дела ничего сказать не может. "Вопрос специфический, требует информации от конкретных специалистов", — резюмировал собеседник агентства.

Однако пресс-служба МУГИСО, куда "Уралинфомрбюро" обратилось за разъяснениями, подтвердила эту информацию. "Дело тянется больше года, — пояснили представители ведомства. — Они (руководство епархии — прим. ред.) написали тогда заявление на предоставление им имущества религиозного значения, но получили отказ, поскольку религиозное значение данных объектов не было доказано".

Замдиректор по АХЧ Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Марина Шидливская также заявила корреспонденту "Уралинформбюро", что их здание якобы никогда не было религиозным объектом. "Будем надеяться на арбитражное решение и на то, что судья увидит: документов, доказывающих, что здание когда-либо использовалось церковью, нет ни в архивах Свердловской области, ни в Москве или Санкт-Петербурге", - отметила она. По словам Шидливской, если суд решит дело в пользу истца, лицей останется без крыши над головой — переезжать ему некуда.



Здание бывшего женского епархиального училища в первые годы революции. Фото: okn.midural.ru.

Однако по имеющимся у "Уралинформбюро" сведениям, оба здания на улице Декабристов до революции все-таки имели отношение к церковной жизни. Например, в помещении на Декабристов, 58 с 1880 года вплоть до Октябрьской революции размещалось Екатеринбургское епархиальное женское училище, которое находилось в ведении Святейшего синода под управлением местного преосвященного владыки. Пансион этого училища располагался через дорогу - в здании по Декабристов, 83, где сегодня находится Екатеринбургский монтажный колледж.



Еще один корпус женского епархиального училища - уже по адресу улица Декабристов, 58. Фото: okn.midural.ru.

А в здании по Ленина, 13 (Свердловский мужской хоровой колледж) находилась, в том числе, и придомовая церковь Алексеевского реального училища. Позже в помещении пансиона училища разместили еще и женскую гимназию. Руководство колледжа, правда, отказалось как-либо комментировать ситуацию, сославшись на то, что здание находится в оперативном управлении областной казны, а директор учебного заведения не имеет права давать оценки происходящему.