С трассы – налево.

Бесплатная парковка аэропорта Кольцово сменила местоположение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани.

Желающим попасть на нее автомобилистам следует свернуть перед аэропортом налево и проехать по улице Бахчиванджи в сторону поселка Кольцово.

"Бесплатная парковка рассчитана на 150 мест, 16 из которых предназначены для транспортных средств маломобильных групп населения. Чтобы попасть в терминал, пассажирам нужно будет воспользоваться безопасным подземным переходом", - уточнили в Кольцово.

Ранее бесплатная парковка располагалась справа от Кольцовского тракта. Теперь она закрыта.



Фото: пресс-служба Кольцово