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Тагильские артисты пожаловались Путину на низкие зарплатыСегодня в 14:33

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И угрозы увольнения.

Артисты Молодежного театра Нижнего Тагила записали видеообращение к президенту Владимиру Путина. Ролик под названием "О проблемах молодежного театра" появился на сайте Ревизор.ру.

"В нашем театре очень низкая зарплата. У меня на руках маленький сын. Наша зарплата в 3 раза меньше, чем у секретаря. Владимир Владимирович, подскажите, как нам выжить в такой ситуации?", - обращается к главе государства артистка Анна Татаринова.

В видеообращении приняли участие 11 сотрудников театра, в том числе художественный руководитель Владимир Вейде. По их словам, сотрудники учреждения боятся отстаивать свои права и интересы, поскольку директор угрожает им увольнением и лишением заработной платы.

Люди отмечают, что управление культуры Нижнего Тагила не желает понимать их проблемы и решать их в пользу художественного развития театра. "У нас не конфликтная ситуация. У нас проблемы. У нас натиск засилия серости на художественную структуру профессиональной жизни театра", – говорит заслуженная артистка РФ Лариса Чехута.

Директор "Молодежного театра" Юлия Журавлева рассказала "Уралинформбюро", что все эти разбирательства длятся уже более 2 лет. Из 52 сотрудников, работающих в театре, конфликт поддерживает менее 10 человек.

"Неоднократно эти артисты писали жалобы, проводились проверки – и прокуратурой, и полицией, и трудовой инспекцией, и следственным комитетом. В частности, проверяли по выплатам заработной платы – нарушений трудового законодательства не выявлено", - сообщила Журавлева.

По ее словам, в числе жалобщиков – супруги Татариновы. Причем Анна находится в декретном отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и зарплату вообще не получает – только пособия. А из зарплаты ее супруга Дмитрия, также работника театра, до 70% средств уходит на долги по алиментам.

Юлия Журавлева добавила, что жизнь в "Молодежном театре" идет своим чередом: "Начинаем готовиться к открытию сезона, новым постановкам".

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