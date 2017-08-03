Тавдинский заказник зачистят от незаконных построекСегодня в 14:41
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Силами свердловского МПР.
Министерству природных ресурсов Среднего Урала придется заняться разборкой незаконных построек в заказнике "Среднинский бор". Ведомству не удалось обжаловать решение Тавдинского райсуда в высшей инстанции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда.
В январе 2017 года в ландшафтном заказнике "Среднинский бор" прокурор обнаружил на берегах озер Источное и Щучье несколько деревянных изб и туалетов, а также вагончик, навес, автомобильную будку и баню. Незаконные постройки негативно влияли на окружающую среду и потому подлежали сносу.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что баня и избы на Щучьем принадлежат некоему Рыбакову Б. Спустя некоторое время эти строения были вывезены из природоохранной зоны, как и часть застройки у Источного.
Ответственного за снос остальных зданий предстояло определить в суде. Последний постановил, что раз заказник охраняют инспекторы ГБУ "Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области", подведомственного региональному МПР, то и разбирать избушки будет министерство.
Чиновники пытались обжаловать решение тавдинских судей в облсуде, но их старания успехом не увенчались.
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