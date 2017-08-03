Культурный.

Получивший развитие во время Недели Японии на Урале в рамках выставки ИННОПРОМ-2017 культурный диалог будет продолжен в контексте Года Страны восходящего солнца в России.

Об этом в письме в адрес свердловского правительства сообщил министр, заведующий информационным отделом Посольства Японии в Москве, Тосио Ямамото. Дипломат также высоко оценил уровень подготовки и проведения мероприятий Недели Японии на Урале и поблагодарил руководство Свердловской области за четкую и слаженную работу всех его структур, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

"Более ста человек из Японии приняли участие в различных мероприятиях, и все были впечатлены теплым приемом и дружеской атмосферой, которая их сопровождала. Искренне рад, что благодаря нашей совместной работе выставка ИННОПРОМ прошла на фоне яркой, интересной и разнообразной культурной программы. Со своей стороны мы готовы приложить все усилия для реализации новых проектов в рамках Года Японии в России", – говорится в письме на имя министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрея Соболева.

Одним из организаторов июльских мероприятий был информационно-культурный центр "Япония". Его директор Елена Крайнова оценила прошедшие события как очень важные для укрепления дружеских связей между людьми двух стран.

В будущем году ИКЦ продолжит молодежные акции по обмену студентами, а также изучения языка и традиционных искусств Страны восходящего солнца. Для людей, работающих с Японией, пройдет слет, где будут различные мастер-классы, обучающие лекции и практические занятия.

Руководитель отдела образовательных программ Ельцин-Центра Олег Лутохин предложил японской стороне провести в Екатеринбурге фестиваля цифровой культуры. В его рамках можно было бы представить самые яркие изобретения, в том числе в области музыки, медиа-арта, мэппинга, детских игр и так далее.

"Идея в том, чтобы привлечь к теме цифровой культуры и к обсуждению тех изменений, которые технологии принесли в нашу жизнь, как можно больше людей", – рассказал он.

Стоит отметить, что в адрес властей Свердловской области продолжают поступать благодарственные письма и поздравления от иностранных гостей прошедшего с высоким международным успехом ИННОПРОМа.