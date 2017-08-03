Центры тестирования ГТО запустят на Среднем Урале к 1 сентябряСегодня в 15:18
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Пока себя испытали около 25 000 человек.
Центры тестирования ГТО создадут и запустят на Среднем Урале к 1 сентября 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
На данный момент полномочиями центров тестирования наделены 84 организации. Определены 272 площадки для сдачи нормативов. К началу учебного года должны заработать аналогичные центры в четырех муниципалитетах: городском округе Верх-Нейвинский, Сосьвинском городском округе, муниципальном образовании Красноуфимский округ и Махневском муниципальном образовании.
Уже испытали себя более 25 000 уральцев, практически каждый третий справился с заданиями. При этом плановая норма по стране определена на уровне 20%.
Подать заявку на сдачу нормативов можно на сайте www.gto.ru. В будущем для удобства свердловчан планируется включать проведение тестирования в программу проведения различных массовых мероприятий.
Евгений Куйвашев поручил продолжить работу по повышению доступности спортивных объектов в муниципалитетах и строительству пришкольных стадионов. Кроме того, на Среднем Урале следует подготовить для проведения испытаний необходимое число судей. Пока подготовку прошли всего 800 человек. Нужно обучить 8000.
"Укрепление приоритетов здорового образа жизни, поддержка физкультуры и спорта, строительство крупных современных спортивных объектов и спорткомплексов "шаговой доступности", позволяющих всем жителям области заниматься спортом, – одно из ключевых направлений нашей "Пятилетки развития". К укреплению здоровья уральцев мы относимся как к серьезной государственной задаче, используем для ее решения механизмы государственно-частного партнерства, возможности бюджетов всех уровней. Мы должны обеспечить всем жителям Свердловской области возможность заниматься спортом – как на любительском, так и на профессиональном уровне", - отметил глава региона.
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