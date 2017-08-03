Каждый четвертый россиянин подрабатывает на сторонеСегодня в 17:06
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Особый спрос на переводчиков и дизайнеров.
23% россиян имеют дополнительный заработок. Соответствующее исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование" провели эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций".
Специалисты организовали анонимный опрос сотрудников 95 российских и международных компаний с оборотом от 100 миллионов рублей. Как выяснилось, чаще всего "охотниками" за гонорарами становятся переводчики (7,1%), дизайнеры (6,9%), копирайтеры (6,4%), строители (6,2%). Активно халтурят юристы (5,8%), event-менеджеры (5,4%) и инженеры (5,2%). Есть и необычные примеры дополнительного заработка, например, вязание на заказ, изготовление тортов и таксидермия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".
Чуть более 11% работают над фрилансовыми задачами во время основной работы. При этом лишь 7,4% респондентов когда-либо задумывались о том, чтобы полностью уйти во фриланс.
Следует отметить, что результаты исследования подтверждают выводы рекрутинговой компании Antal, которая опросила 8200 сотрудников российских и международных компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России.
По информации Antal, подработку имеют 20% россиян. Чаще всего дополнительный заработок ищут сотрудники компаний с небольшой численностью персонала (до 20 человек). Практически треть сотрудников таких фирм подрабатывают в дополнение к своей основной деятельности.
Чаще всего зарабатывают на стороне люди, занятые в индустрии развлечений и медиа (31%), оказывающие различные профессиональные услуги (28%), являющиеся профессиональными строителями (26%). Дополнительная занятость этих работников напрямую связана с их основной деятельностью.
44% опрошенных получают на стороне доход в размере менее 10% от основного. У 37% халтурщиков этот показатель составляет 11 до 30%, лишь 19% респондентов зарабатывают более 31%.
"В большинстве случаев увеличение дохода не является для подрабатывающих единственной мотивацией. Некоторые пытаются таким образом разнообразить свои навыки, самореализоваться, - говорит директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин. – По нашим прогнозам, число подрабатывающих сотрудников и фрилансеров будет с каждым годом только расти".
Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" работает с марта 2016 года. Он создан в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter и ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.
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