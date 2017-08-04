Общественная палата займется липовыми экоактивистами03 августа в 17:24
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Делающими из мухи слона.
В Общественной палате обсудили тему экологических спекуляций. Вопрос поднял член Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Феликс Панов. По его словам, часто лжеэкоактивисты работают на точках, представляющих политический или коммерческий интерес, - это большие мусорные свалки или крупные катастрофы. При этом замалчиваются реальные проблемы.
"Несмотря на свою "гуманистическую направленность", экология используется в качестве инструмента эффективного воздействия на общественное сознание, формируя у населения антагонизм к любым, в том числе и полезным государственным проектам и программам", — отметил Панов.
Так, на Южном Урале активисты движения "СТОП ГОК", четвертый год протестующие против строительства в районе Томинского ГОКа, озвучивают на митингах политические требования, привлекают к пикетам представителей "оппозиционных" партий и движений. При этом экологическая составляющая в работе движения крайне слабая, заключил Панов.
По мнению члена ОП РФ, профильным комиссиям в региональных общественных палатах следует призывать общественные экодвижения и население браться за тяжелые проблемы.
"К сожалению, действующее законодательство, которое было сильно ослаблено за последние 10 лет, создало условия для того, чтобы люди выходили на улицы. У нас отсутствует экспертиза промышленных объектов, а она была единственным механизмом, который предполагал общественное обсуждение", — добавил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Игорь Честин. Он также отметил, что Общественной палате следует вмешиваться в подобные конфликты, только тщательно разобравшись в ситуации.
Также в Общественной палате подняли тему недостоверности сведений в области обращения с отходами. По данным Росстата, в 2016 году за размещение отходов производства и потребления I-V классов опасности было заплачено 8,435 миллиарда рублей. Между тем, по информации экспертов ОП РФ, только за размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) необходимо было получить 21,818 миллиарда. На разницу в цифрах указала председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.
Было принято решение провести мониторинг реформы отходоперерабатывающей отрасли. Планируется подсчитать число профильных предприятий и выяснить, как обстоят дела со вторичными ресурсами. Сбор данных от региональных ОП пройдет в сентябре-октябре. Полный доклад будет представлен в декабре 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОП РФ.
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